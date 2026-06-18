Centenario Fiorentina, Ferrari tende la mano ad Antognoni

La Fiorentina non ha ancora perso la speranza di vedere Giancarlo Antognoni presente alle celebrazioni per i cento anni del club. Come racconta la Repubblica, il direttore generale Alessandro Ferrari ha lanciato un messaggio distensivo all'ex capitano, invitandolo a condividere con il popolo viola una giornata storica.

"Sarebbe il modo più bello per rendere omaggio a una storia che, da sempre, è anche la sua", ha dichiarato Ferrari in un'intervista riportata dal quotidiano.