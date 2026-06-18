La Fiorentina non ha ancora perso la speranza di vedere Giancarlo Antognoni presente alle celebrazioni per i cento anni del club. Come racconta la Repubblica, il direttore generale Alessandro Ferrari ha lanciato un messaggio distensivo all'ex capitano, invitandolo a condividere con il popolo viola una giornata storica.
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Centenario Fiorentina, Ferrari tende la mano ad Antognoni
"Sarebbe il modo più bello per rendere omaggio a una storia che, da sempre, è anche la sua", ha dichiarato Ferrari in un'intervista riportata dal quotidiano.
L'apertura della società, tuttavia, non sembra aver modificato la posizione dell'Unico 10. Antognoni ha infatti spiegato che nemmeno una telefonata diretta del dirigente viola cambierebbe la sua decisione, ricordando come Ferrari fosse già presente ai tempi della rottura consumatasi cinque anni fa.
Secondo la Repubblica, la dirigenza continua comunque a cercare una mediazione per evitare che il Centenario si svolga senza il giocatore più rappresentativo della storia gigliata. Una missione complessa, ma considerata fondamentale per ricucire uno strappo che coinvolge non solo il club, ma anche il sentimento di gran parte della tifoseria.
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