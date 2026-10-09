L'inizio di stagione del Bologna è stato al di sotto delle aspettative. A pagare per tutti è stato Domenico Tedesco, con un esonero flash. Al suo posto è arrivato Raffaele Palladino. Nicolò Cambiaghi ha parlato del tecnico ex viola al Corriere dello Sport:

"Sì, è come con Mancini. In questi giorni ci sta facendo lavorare in maniera tranquilla. Stiamo lavorando tanto dal punto di vista fisico e ora che sono tornati i nazionali anche tecnico e tattico. Lui privilegia il gruppo, respiro una bella aria ed è la strada giusta perché lavorando in un ambiente sereno le cose torneranno come prima. Gli allenamenti sono molto intensi e divertenti allo stesso tempo. Secondo me ci consentiranno di arrivare a una forma fisica migliore nel tempo"