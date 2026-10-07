L'opinione dell'ex Fiorentina
Malagò chiarisce: "Incomprensioni con Bonfiglio? Eufemismi..."
Mauro Bressan, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato la crescita di Cher Ndour sulle pagine della Nazione:
«Il gol al Barcellona? Per fare certe cose ci deve sempre essere un pizzico di sana pazzia. E quella sera fu una splendida pazzia
Certo, lei spesso provava gesti tecnici del genere…
«Lo facevo fin da bambino. Mi venne dunque naturale anche in una serata come quella. Non pensai a dove mi trovavo, in quale competizione giocassi e contro chi: lo feci e basta».
Quanto porta ancora nel cuore quella prodezza?
«Be’, in carriera non è che abbia fatto così tanti gol… (ride, ndr). Per cui dico senz’altro tanto. E mi fa piacere che se ne parli ancora e che la Uefa ogni tanto lo riproponga sui social».
E della rete da 70 metri di Ndour che pensa?
«Un gesto tecnico eccezionale: non ho mai visto una rete dalla distanza così clamorosa. E Cher è stato bravo due volte: perché, ricevuto il pallone, ha alzato subito la testa e poi per la conclusione. È stato istintivo, come fui io».
In cosa può crescere ancora?
«Deve alzare la velocità di pensiero. Se si dimostrerà più rapido nelle decisioni diventerà un top».
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