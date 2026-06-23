Continua la telenovela Joao Mario, se così vogliamo chiamarla. L'esterno portoghese infatti, è finito da settimane nel mirino della Fiorentina e di Fabio Paratici che sta cercando un sostituto di Dodò.
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VIOLA NEWS news viola stampa Bologna o Fiorentina? Tuttosport: “Joao Mario chiaro, la sua priorità è una sola”
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Bologna o Fiorentina? Tuttosport: “Joao Mario chiaro, la sua priorità è una sola”
Continua la telenovela Joao Mario, se così vogliamo chiamarla. L'esterno portoghese infatti, è finito da settimane nel mirino della Fiorentina
Sul brasiliano però, secondo quanto scrive Tuttosport, ci sarebbe forte l'interesse del Bologna di Domenico Tedesco. Sempre secondo il quotidiano, in queste ore Sartori starebbe intesificando i contatti con Carnevali, ma a frenare il tutto sarebbe proprio il calciatore. A oggi, Joao Mario avrebbe dato priorità alla Fiorentina.
Bologna e Juventus in contatto anche per Miretti, giocatore che piace alla Fiorentina. Carnevali chiede 15 milioni di euro per farlo partire.
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