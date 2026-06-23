Bologna o Fiorentina? Tuttosport: “Joao Mario chiaro, la sua priorità è una sola”

Continua la telenovela Joao Mario , se così vogliamo chiamarla. L'esterno portoghese infatti, è finito da settimane nel mirino della Fiorentina e di Fabio Paratici che sta cercando un sostituto di Dodò.

Sul brasiliano però, secondo quanto scrive Tuttosport, ci sarebbe forte l'interesse del Bologna di Domenico Tedesco. Sempre secondo il quotidiano, in queste ore Sartori starebbe intesificando i contatti con Carnevali, ma a frenare il tutto sarebbe proprio il calciatore. A oggi, Joao Mario avrebbe dato priorità alla Fiorentina.