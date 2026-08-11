"E poi c'è Grosso: camaleontico, propositivo, ambizioso"
Vinciguerra: "Nascita Fiorentina, l'importanza di Arrigo Paganelli"
"Beppe" Bergomi, bandiera dell'Inter e da anni commentatore Sky, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
La Fiorentina è da Champions?
Il Como resta più attrezzato, ma Paratici ha fatto acquisti importanti: stravedo per Atta, sono curioso di vedere Viery, Mastantuono e Valdepeñas. E poi c'è Grosso: camaleontico, propositivo, ambizioso. Possono lottare per l'Europa dei grandi
Un paio di giocatori che la incuriosiscono?
Oulai dalla Fiorentina e Cacciamani del Torino. E forte ed è italiano: arriva da una bella stagione in B con la Juve Stabia. Sono curioso di vederlo in Serie A. Abate con i giovani sa lavorare alla grande: Quand'era al Milan arrivò in finale della Youth League
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