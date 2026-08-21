Rafa Benitez promuove il mercato della Fiorentina. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Napoli, Inter e Liverpool ha indicato proprio la squadra viola tra quelle che lo hanno maggiormente colpito in vista della nuova stagione: «La Fiorentina, capace di ribaltarsi senza indugi, di andare alla ricerca di calciatori pure di prospettiva come Mastantuono: se sei passato dal Real Madrid vuol dire che hai inevitabilmente qualcosa di particolare».

Benitez si è soffermato anche su un altro volto nuovo della formazione viola, Oulai, uno dei giocatori che più lo incuriosiscono in vista del suo impatto con il calcio italiano: «E poi c'è Oulai, mi incuriosisce vederlo in Italia». Una campagna acquisti che, secondo il tecnico spagnolo, può permettere alla Fiorentina di essere una delle squadre più insidiose del campionato: «Questa squadra darà fastidio».