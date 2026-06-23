Beltran, siamo alle solite. CorSport: “Non convinto dal River. Vuole l’Europa”

La Fiorentina punta a fare cassa attraverso la cessione degli esuberi e uno dei nomi più vicini all'addio è quello di Lucas Beltran

Redazione VN 23 giugno - 10:56

La Fiorentina punta a fare cassa attraverso la cessione degli esuberi e uno dei nomi più vicini all'addio è quello di Lucas Beltran. Dopo il prestito poco convincente al Valencia, l'attaccante argentino non rientra nei piani del nuovo corso viola e la società è pronta ad ascoltare offerte per alleggerire sia la rosa sia il monte ingaggi.

I dirigenti gigliati hanno già raggiunto un'intesa di massima con il River Plate, club dal quale Beltran era stato acquistato nell'estate del 2023. Nonostante l'investimento iniziale fosse stato molto più elevato, la Fiorentina sarebbe disposta ad accettare una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro pur di chiudere l'operazione e liberarsi di un ingaggio da circa 1,8 milioni di euro a stagione.

La trattativa, però, dipende soprattutto dalla volontà del giocatore. Beltran non ha ancora dato una risposta definitiva e, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Argentina, non sarebbe del tutto convinto di tornare al River Plate. La sua priorità resterebbe quella di proseguire la carriera in Europa. Un'eventuale cessione, comunque, consentirebbe alla Fiorentina di ottenere nuove risorse economiche e sbloccare parte delle operazioni in entrata previste da Fabio Paratici. Lo scrive il Corriere dello Sport.