Il futuro di Lucas Beltran resta in bilico. La trattativa con il River Plate, che sembrava vicina alla chiusura, si è bloccata perché l'attaccante argentino non ha dato il proprio assenso al trasferimento. L'accordo tra i due club era già stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto e percentuale sulla futura rivendita, ma la volontà del giocatore ha frenato tutto.
La Nazione
Beltran, niente da fare. Nazione: “No al River, ecco cosa vuole fare adesso”
Beltran, come già accaduto la scorsa estate quando rifiutò Flamengo e Zenit per restare in Europa, preferisce continuare a giocare in uno dei principali campionati europei. Dopo l'esperienza poco brillante al Valencia, l'argentino spera di trovare una nuova sistemazione nel continente, anche perché il ritorno al River Plate non lo convince né dal punto di vista sportivo né economico.
La Fiorentina, nel frattempo, ha preso una decisione chiara: considera conclusa l'avventura di Beltran in viola e non lo ritiene parte del progetto tecnico per la prossima stagione. Per questo motivo l'attaccante potrebbe non essere nemmeno convocato da Fabio Grosso per il raduno estivo al Viola Park, in attesa di trovare una nuova destinazione. Lo scrive la Nazione.
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