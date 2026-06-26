Beltran, niente da fare. Nazione: “No al River, ecco cosa vuole fare adesso”

Il futuro di Lucas Beltran resta in bilico. La trattativa con il River Plate, che sembrava vicina alla chiusura, si è bloccata perché l'attaccante argentino non ha dato il proprio assenso al trasferimento. L'accordo tra i due club era già stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto e percentuale sulla futura rivendita, ma la volontà del giocatore ha frenato tutto.