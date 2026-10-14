Resta da chiarire quando Atta potrà tornare a disposizione della Fiorentina. Il centrocampista, fermato da un sovraccarico funzionale all'addome, ha saltato la trasferta contro il Genoa e prosegue con un programma di allenamento personalizzato. Come riporta la Repubblica, anche la sua presenza contro il Como è in dubbio e non ci sono ancora certezze sui tempi di recupero.

L'ultimo aggiornamento pubblico era arrivato da Paolo Vanoli nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Marassi: "Io voglio un giocatore al 100% e per questo abbiamo deciso di rallentare il lavoro per averlo al 110% da quando rientrerà".

La linea della Fiorentina è chiara: nessuna accelerazione per anticipare il rientro. Atta verrà monitorato giorno dopo giorno e soltanto una risposta positiva al lavoro consentirà di procedere con il reintegro. In caso contrario, la valutazione proseguirà senza forzature.

Al momento, dunque, resta da capire se il centrocampista riuscirà a recuperare per la sfida contro il Como. La priorità è riportarlo in campo nelle migliori condizioni possibili, evitando il rischio di un nuovo stop.