Asse Firenze-Torino, La Stampa: “Abate vuole tre giocatori della Fiorentina”

Il Torino e la Fiorentina stanno riallacciando i rapporti dopo l’operazione che ha portato Cristiano Biraghi in granata

Redazione VN 22 giugno - 08:32

Il Torino e la Fiorentina stanno riallacciando i rapporti dopo l’operazione che ha portato Cristiano Biraghi in granata. Il club di Urbano Cairo ha messo nel mirino diversi giovani viola e i primi nomi sul tavolo sono quelli di Niccolò Fortini, Lorenzo Amatucci e Pietro Comuzzo.

Per Fortini, terzino classe 2006 reduce da una buona stagione, il Torino ha già avviato una trattativa con la Fiorentina. I granata hanno offerto circa 5 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente, ma i contatti proseguono e l’operazione potrebbe sbloccarsi prima del raduno del 10 luglio. Interesse concreto anche per Amatucci, centrocampista del 2004 rientrato dal prestito al Las Palmas e molto apprezzato dal direttore sportivo granata Petrachi.

Più complicata la situazione di Comuzzo. Il difensore centrale piace da tempo al Torino, ma la Fiorentina è disposta a valutare soltanto un prestito, mentre i granata vorrebbero inserire almeno un diritto di riscatto. Nell’articolo si segnala infine anche la situazione del portiere Franco Israel, accostato al Nacional Montevideo, ma il club uruguaiano ha smentito un possibile ritorno a causa di un intervento alla spalla che terrà il giocatore fermo per un periodo. Lo scrive "La Stampa".