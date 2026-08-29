La Fiorentina deve battere il Frosinone per celebrare nel migliore dei modi il proprio Centenario e riscattare il pesante 4-0 subito contro la Roma. Davanti ai campioni e alle bandiere della storia viola, la squadra è chiamata a ritrovare orgoglio, credibilità e fiducia, lasciandosi alle spalle anche le tensioni provocate dalla vicenda Kean.

La partita rappresenta un passaggio delicato soprattutto per Fabio Grosso, finito sotto accusa dopo le scelte iniziali e la gestione dei cambi all’Olimpico. L’allenatore conserva la piena fiducia della società, ma ha bisogno della prima vittoria in campionato per conquistare Firenze. Contro il Frosinone dell’ex viola Massimiliano Alvini serviranno coraggio, attenzione e una vera risposta collettiva.

Grosso prepara diversi cambi: Valdepeñas tornerà a sinistra, mentre Jimenez insidia João Mário sulla fascia destra. A centrocampo Oulai potrebbe partire titolare insieme a Ndour e Brescianini. Atta appare imprescindibile sulla trequarti, mentre Mastantuono resta favorito su Gudmundsson. Al centro dell’attacco sarà confermato Mateo Pellegrino, in attesa dell’arrivo del nuovo centravanti. Lo scrive la Nazione.