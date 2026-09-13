"Io e Giuseppe B. ci conosciamo bene da diverso tempo"
VIDEO - Abbraccio tra Antognoni e Giuseppe Commisso: pace fatta?
Qualche giorno fa, Giancarlo Antognoni ha abbracciato Giuseppe Commisso come segno di "tregua" dopo i pesanti scontri sul tema del centenario. L'ex viola, alla Gazzetta dello Sport, ha voluto spiegare quel gesto: (QUI L'INTERVISTA COMPLETA)
Io e Giuseppe B. ci conosciamo bene da diverso tempo, ci siamo incontrati e ci siamo salutati, tra noi non c'è alcun problema
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