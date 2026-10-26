Lele Adani attacca Massimiliano Allegri durante la puntata della Domenica Sportiva del 25 ottobre. Nel mirino dell’opinionista il rendimento del Napoli, fermo a undici punti a metà classifica e a sette lunghezze dalla Champions, e lo sfogo del tecnico dopo l’espulsione in Napoli-Roma.

Adani contesta anche la frase che Allegri avrebbe pronunciato negli spogliatoi del Maradona, secondo cui la Roma sarebbe stata favorita nella corsa Champions della scorsa stagione. Un’affermazione sulla quale l’ex calciatore chiede delle scuse, qualora fosse confermata.

Queste le sue parole:

Ha la metà dei punti di Gattuso. Se questa stagione l’avessero fatta Amorim o Spalletti li avrebbero già cacciati a pedate. Lui ha i giornalisti amici. Se l’ha detta davvero, deve chiedere scusa. Così è patetico. Irrispettoso per la Roma, per Gasperini, per i tifosi. Per il calcio. Lo conosciamo. Gli piace fare il sarcastico, anche quando è fuori luogo. Come adesso. Io fossi in lui penserei al Napoli, con un po’ più di rispetto per Napoli e per i napoletani. Il calcio di Allegri è finito. Diciamolo. Basta con le pagliacciate in conferenza. Basta con le baggianate. La giacca che si toglie, la rissa finale quando la partita si mette male. È sempre lo stesso copione. Non credete a chi vi dice che il Napoli non è forte perché è una bugia!