SONDAGGIO VN – Sacrificheresti Kayode sul mercato?

La novità del giorno sul fronte mercato, è l'interesse concreto dell'Aston Villa per Michael Kayode. Gli inglesi avrebbero già avanzato un'offerta da 15 milioni per il terzino classe 2004, proposta respinta subito al mittente dalla Fiorentina che non vuole privarsi a cuor leggero del suo "gioiellino". Vedremo se la trattativa andrà avanti, magari con un rilancio dei Villans che possa far vacillare i viola, o meno. Ma in generale voi che fareste con Kayode? Cederlo per finanziare qualche acquisto di spessore in altri reparti, o trattenerlo a tutti i costi? Diteci la vostra.