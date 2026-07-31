Il futuro di Gudmundsson resta in bilico: cosa fare con l'attaccante? La vostra rispota
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Il futuro di Gudmundsson resta in bilico, ma almeno i compagni in viola dimostrano di credere in lui e nelle sue qualità, in attesa di una decisione definitiva sull'attaccante.
Cher Ndour, nell sua intervita al Pentasport di Radio Bruno, ha spiegato come l'islandese possa esaltarsi nel calcio di Grosso, mentre dall'altra parte il 4-3-3 è sembrato scomodo soprattutto per lui con Vanoli. Anche secondo voi la scelta migliore sarebbe di tenerlo. Il risultato:
Ndour crede in Gudmundsson: e voi?
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