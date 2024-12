SONDAGGIO VN – Cosa fareste ora con Biraghi e Parisi?

In quella che sembrava una giornata di vigilia europea come le altre, si è preso la scena, tramite le parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa, Cristiano Biraghi. "Biraghi non sarà convocato per scelta tecnica", una frase che ha scatenato un autentico putiferio, tra il botta e risposta con il procuratore Giuffredi e il delirio sui social. "Non era abituato a non giocare con continuità, perché è sempre stato un giocatore importante per questa maglia. La reputo una scelta tecnica, non credo di dover aggiungere altro" - ha poi aggiunto il tecnico viola. Parole tanto inaspettate quanto forti che hanno certificato un'inattesa frattura tra le due parti.