CorFio: “Biraghi infastidito, ma consapevole. Tutto nato dall’acquisto di Gosens”

C'è spazio per ricucire?

La Fiorentina, probabilmente, a gennaio aveva già in testa di lasciar partire Biraghi (l'interesse del Fenerbahçe di Mourinho sembra serio), ma non pensava di dover salutare anche Fabiano Parisi. Magari da qua a gennaio ci sarà spazio per tentare di ricucire ma certo la situazione, a oggi, è a dir poco compromessa. Un feeling mai nato insomma, e non a caso l’uscita pubblica di ieri di Palladino non l’ha sorpreso più di tanto. Se l’aspettava, in un certo senso, anche se fino all’ultimo ha pensato che il mister evitasse di mettere in piazza la vicenda. Chi l’ha sentito, e non è difficile da immaginare, lo descrive come a dir poco infastidito. Questa storia però, e così torniamo alla genesi di questa frattura, nasce dall’estate scorsa. Secondo chi gestisce Biraghi e Parisi infatti i dirigenti gli avevano garantito che non sarebbe arrivato un altro terzino sinistro. Qualcosa poi è cambiato, Palladino ha insistito per averlo, e l’ultimo giorno di mercato è stato accontentato. È stato, quello, l’inizio della fine. Per Biraghi, sicuramente, e almeno stando alla volontà dell’agente anche per Parisi.