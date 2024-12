Fiorentina-Lask, la probabile formazione: Parisi dal 1′. In avanti spazio ai titolari

Ecco la probabile formazione della gara di stasera in Conference della Fiorentina, secondo tutti i quotidiani in edicola

Torna la Conference League per la Fiorentina di Raffaele Palladino , che dopo la vittoria sul Pafos è chiamata a ripetersi per raggiungere direttamente gli ottavi di finale e non dover passare dai playoff. Questa volta la partita non sarà contro una squadra cipriota, ma contro gli austriaci del Lask Linz, settimi nel proprio campionato domestico.

Sulla carta, la squadra di Palladino non dovrebbe avere problemi a gestire la modesta formazione austriaca, ma il tecnico viola non vuole fare lo stesso errore di Nicosia e schiererà una formazione mista, tra titolari e riserve. I quotidiani in edicola oggi si trovano tutti d'accordo: Martinelli, come confermato anche ieri dallo stesso Palladino, farà il suo esordio stagionale. Davanti a lui la difesa a quattro sarà composta da Kayode a destra, Quarta e Ranieri al centro, vista anche l'assenza di Pongracic e Parisi a sinistra, nonostante le dichiarazioni del suo procuratore. In mediana la coppia sarà formata da Mandragora e Richardson, mentre alle spalle di Kean, anche lui confermato dallo stesso Palladino, ci sarà il trio: Colpani, Beltran e Sottil