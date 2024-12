Quanti al Franchi per Fiorentina-Lask? Il popolo viola risponde presente

Il numero dei tifosi preseti domani al Franchi per Fiorentina-Lask

Il richiamo non è da big match, anche perché storicamente nelle prime fasi la Conference non ha mai fatto registrare grandi pienoni. Con il Lask - domani 18.45 al Franchi - l'orario non aiuta e nemmeno la temperatura, a quell'ora intorno ai 5°.