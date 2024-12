Bocci: “Biraghi? Parole inopportune di Giuffredi. Mettono in difficoltà Parisi”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato così il momento viola, partendo dalla situazione relativa a capitan Biraghi: "Deve essere successo qualcosa. Temo che il livello dello scontro sia cresciuto. Le scelte sul campo le aveva già fatte Palladino. Io penso che Biraghi ci sia rimasto male nell'essere stato tagliato fuori nella sfida di Coppa Italia, soprattutto in una partita simbolica poiché dedicata a Bove. Posso capire Biraghi, ma non Parisi. Quando Parisi è stato chiamato in causa, ha spesso deluso, anche se ultimamente ha dato delle risposte. Fossi nella Fiorentina, Parisi lo terrei. E' un giocatore giovane, di qualità che può rendere ancora tanto. E' stata sì, una delle più grandi delusioni degli ultimi anni, però continuerei a puntarci. Vorrei capire se Parisi sia deluso, o se forse è anche il procuratore che sta portando Parisi a credere che il suo percorso a Firenze sia finito. Giuffredi è entrato piuttosto a gamba tesa, forse troppo.