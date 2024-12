Biraghi fuori rosa: dove può andare a gennaio. E Parisi…

Opportunità e spiragli di mercato

Per quanto riguarda Biraghi, può essere, sul mercato, un'occasione per diversi club italiani. Non a caso, l'idea dell'entourage sarebbe quella di tenerlo nella massima serie italiana. Parisi, dato il già conosciuto scarso minutaggio avuto in campo, 429 minuti in 12 presenze totali, era già, da tempo, diventato un'opportunità per diversi club. Ad ottobre, si era parlato di un possibile scambio con Zalewski in casa Roma. Altra squadra che ha già mostrato interesse è il Milan. A livello di terzini, la squadra di Fonseca è molto florida. Però, giocatori come Calabria (in scadenza 2025) e Florenzi (ultimamente alle prese con innumerevoli infortuni), sembrano sempre più fuori dal progetto. Sulla sinistra come vice-Theo c'è Terracciano, ex Verona, ma pare non aver convito Fonseca. Ecco che, per ricambio generazionale e idea tattica, spunta, secondo il Corriere dello Sport, l'idea Parisi. Poche settimane fa, l'ipotesi era più che astratta, ma ora, considerando le parole di Giuffredi, può sempre più prendere piede.