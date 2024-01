Da Empoli, posizione ferma da parte della sindaca Barnini che ribadisce il no alla Fiorentina per l'utilizzo del Castellani

Appena uscita dalla Prefettura di Firenze, la sindaca di Empoli Brenda Barnini ha ribadito la sua posizione sul Castellani: "Quello di oggi era il primo momento in cui tutti i soggetti venivano messi insieme ad un tavolo istituzionale. Il Comune di Empoli ha ribadito la sua posizione che era già nota. Non mi hanno convinta? No, assolutamente, così come siamo entrati siamo usciti e le ragioni esposte dal Comune di Empoli sono state maggiormente comprese".