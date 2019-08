“O Simeone trova una destinazione a lui gradita e a noi gradita, oppure io sono contento di tenere Simeone. Tanto contento”. Il buon viso a cattivo gioco di Pradè è fin troppo evidente così come il fatto che pure Montella abbia lasciato il Cholito nel dimenticatoio. Se non fossero bastate le indicazioni arrivate dalle amichevoli, ieri si è avuta la conferma: anche con la Fiorentina sotto contro il Monza, il tecnico ha pensato a tutti fuorchè all’argentino. Un modo, forse, anche per chiarire il concetto allo stesso Simeone, che fin qui ha rifiutato le opportunità che il mercato gli ha offerto (Cagliari in primis, ma anche Sampdoria) per restare a Firenze. Bloccando, di fatto, il mercato della Fiorentina per quanto riguarda le punte. Se non esce il numero 9 non arriveranno altri centravanti, mentre prosegue la ricerca di almeno un esterno offensivo e di un paio di difensori. E la gara col Napoli si avvicina…

SIMEONE, UNA PISTA PORTA IN PORTOGALLO