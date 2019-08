La Fiorentina sta raccogliendo le proposte più interessanti per Giovanni Simeone. Dopo quella della Sampdoria, va registrato il sondaggio dello Sporting Lisbona, che vuole il Cholito in prestito per una stagione. Il club viola vorrebbe tutelarsi con un prestito più lungo (due anni) o con la scadenza di un anno ma accompagnata dal diritto di riscatto. Lo scrive La Nazione.