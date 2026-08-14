Cher Ndour e Albert Gudmundsson sono stati tra i protagonisti di Fiorentina-Benevento 4-1: i due hanno parlato così a Mediaset dopo la gara, che li ha visti entrambi a segno.

Ndour

Bello tornare nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi, ci teniamo a fare bene nell'unica coppa che abbiamo quest'anno. Siamo giovani e forti, dobbiamo solo pensare a seguire il mister. Ci chiede di stare collegati, i gol vengono da questo. Italia? Faccio il mio, poi le cose arrivano.

Gudmundsson

Mi diverto a giocare in questa squadra, con questi ragazzi. Sono pronto a sfidare la Roma