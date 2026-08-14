I due giocatori, entrambi a segno stasera, hanno parlato ai microfoni del post gara
VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo
Cher Ndour e Albert Gudmundsson sono stati tra i protagonisti di Fiorentina-Benevento 4-1: i due hanno parlato così a Mediaset dopo la gara, che li ha visti entrambi a segno.
Ndour
Bello tornare nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi, ci teniamo a fare bene nell'unica coppa che abbiamo quest'anno. Siamo giovani e forti, dobbiamo solo pensare a seguire il mister. Ci chiede di stare collegati, i gol vengono da questo. Italia? Faccio il mio, poi le cose arrivano.
Gudmundsson
Mi diverto a giocare in questa squadra, con questi ragazzi. Sono pronto a sfidare la Roma
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