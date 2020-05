Serie A, domani la riunione per i calendari

Dopo le decisioni odierne, con il ministro Spadafora che ha dato il via alla ripartenza della Serie A per il 20 giugno, domani ci sarà un’altra giornata molto importante per il futuro del calcio italiano. La Lega Serie A, infatti si riunirà per discutere dell’ipotesi della disputa della Coppa Italia nella settimana tra 13 e 20 giugno e della prima giornata della ripresa, proprio il 20 giugno. L’intenzione era quella di ripartire con i recuperi della 25^ giornata, vedremo domani se sarò confermata.