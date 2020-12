Il parere dell’esperto: Serata disastrosa per Federico La Penna

Il fischietto romano è chiamato subito ad una decisione importante che dovrebbe vedere da solo ma così non è. Fallo di Cuadrado su Castrovilli al 15’ è da rosso, La Penna in un primo momento invece decide per il giallo, correttamente il var Mazzoleni lo richiama e gli fa cambiare la decisione.

Nella ripresa invece grazia al minuto 50’ Borja Valero per un fallo su Bentancur; lo spagnolo, già ammonito, sgambetta volontariamente lo juventino e meriterebbe il secondo giallo. Questo è un errore gravissimo per un arbitro. Il terzo episodio da rivedere è il rigore su Bernardeschi sullo 0-2 che La Penna decide di sorvolare dando a mio parere un’altra valutazione sbagliata . Direzione di gara decisamente insufficiente con poca personalità e con troppe decisioni non corrette. Per lui si prospetta un periodo di stop, con ripartenza dai campi della serie inferiore . Voto 3