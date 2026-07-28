Si sta per completare la rosa della Fiorentina All Stars, la selezione composta da grandi ex viola che disputerà un match celebrativo contro Operazione Nostalgia per festeggiare naturalmente l'importantissimo centenario viola.

Alla squadra che il prossimo 2 settembre scenderà in campo al Franchi si sono aggiunti nelle ultime ore l'ex difensore Gonzalo Rodriguez e Francesco Flachi, due grandi calciatori che non potevano certo mancare alla festa viola. Insieme a loro, tra gli altri, ci saranno Toldo, Frey, Mutu, Toni, Borja Valero e Di Livio.