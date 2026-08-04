Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Massimo Sandrelli ha commentato il quasi certo arrivo di Mastantuono alla Fiorentina e la gestione del mercato viola da parte di Paratici:

"A mio avviso il reparto difensivo è già pronto, mentre mancano ancora gli esterni e, nel caso dovesse partire Kean, anche un attaccante. Le formule di prestito utilizzate da Paratici aiutano ad alleggerire il bilancio nell’immediato, ma alla fine sono i fatti a parlare e servono ancora altri acquisti. Atta è un giocatore intrigante. Devo ancora capire se abbia le qualità per fare il fantasista perché, essendo molto alto, sarà importante valutarne la rapidità nello stretto."