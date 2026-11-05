Fiorentina e Juventus si affronteranno domenica al 'Franchi' condividendo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative della vigilia, specialmente a fronte delle cifre sborsate durante la sessione estiva. Le due società sono state infatti le più "spendaccione" dell'intera Serie A, rivoluzionando profondamente le rispettive rose con innesti di peso. Un investimento economico importante che ha alzato l'asticella della pressione attorno alle figure dei due allenatori e delle squadre.

L'analisi di Sabatini: "Fisiologico un periodo di assemblaggio"

Interpellato sulla questione da News.superscommesse.it, Walter Sabatini, dirigente dal passato illustre tra Inter, Roma, Lazio, Bologna e Salernitana, ha voluto smorzare le allarmate critiche della piazza, richiamando tutti a una valutazione più oggettiva e distaccata:

Quando cambi tanti giocatori come hanno fatto queste due squadre, diventa normale e necessario che ci sia un periodo di assemblaggio. Credo quindi che si debba dare del tempo ad entrambe le squadre per comprendere con precisione se in estate si è lavorato bene oppure no. So che è difficile, ma i tifosi di Juve e Fiorentina dovrebbero pazientare.