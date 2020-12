S. Fontolan: “Pradè ha detto una cavolata. Amrabat? Ideale in un centrocampo a tre”

Intervistato da TMW, l’ex calciatore del Verona campione d’Italia Silvano Fontolan è tornato sulla risposta di Juric a Pradè e su Amrabat, che dopo il grande exploit all’Hellas fatica a rendere in viola:

Le parole di Pradè sui calciatori di Juric? Mi fa ridere questa querelle: e Amrabat allora? Non va bene nemmeno lui? Per me era il giocatore più importante del Verona, Pradè ha detto una cavolata. Il centrocampista ama giocare a tutto campo, ma non deve esagerare. Per me è fortissimo: sarebbe ideale in un centrocampo a tre e può fare anche il trequartista. Da centrale basso sa essere pericoloso.