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Il cammino della Fiorentina nella nuova Serie A prenderà il via lontano dal "Franchi". Il primo appuntamento del campionato vedrà infatti la squadra guidata da Fabio Grosso impegnata allo Stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Un esordio di alto livello e ricco di fascino, che segnerà anche il ritorno ufficiale dei sostenitori gigliati lontano dalle mura amiche dopo la fine della squalifica per le trasferte arrivato al termine dello scorso campionato.

"Le limitazioni"

In vista della sfida della capitale, sono state definite le disposizioni ufficiali per l'accesso del pubblico di fede viola. In virtù delle indicazioni legate all'ordine pubblico, i residenti nella provincia di Firenze potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti dell'Olimpico. Per poter procedere all'acquisto, inoltre, sarà obbligatorio essere in possesso della tessera di fidelizzazione ufficiale dell'ACF Fiorentina. Il settore ospiti della capitale è dunque pronto a riempirsi per spingere la formazione di Grosso al primo fondamentale appuntamento stagionale.