Domani, giovedì 13 agosto, la conferenza stampa di Fabio Grosso al Viola Park per presentare Fiorentina-Benevento di Coppa Italia
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Entra nel vivo l'avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione per la Fiorentina. In vista del match di Coppa Italia contro il Benevento, in programma venerdì 14 agosto alle 21:15 al "Franchi", la società viola ha comunicato la data e l'orario del primo formale appuntamento della vigilia con i media.
Domani, giovedì 13 agosto, alle ore 12:30, Mister Fabio Grosso incontrerà i giornalisti presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park per la prima conferenza stampa della nuova annata. Il tecnico analizzerà lo stato di forma della squadra, le insidie della sfida secca e le possibili scelte di formazione per l'esordio. Potrete seguire la diretta testuale completa dell'evento, come di consueto, su Violanews.com.
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