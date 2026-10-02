Serata da dimenticare per Radu Dragusin. Il difensore della Fiorentina, impegnato con la Romania nella sfida di Nations League contro la Polonia, è stato espulso al 24’ del primo tempo, lasciando la propria nazionale in inferiorità numerica per gran parte della gara.

Polonia che ha poi dilagato nel corso del match. Una brutta notizia anche in ottica viola per il centrale classe 2002, che nelle ultime settimane aveva trovato continuità e minuti importanti con la maglia della Fiorentina.