Riepilogo acquisti/cessioni: la Fiorentina chiude con un saldo in equilibrio. Le cifre

Si è appena conclusa la prima sessione di mercato della Fiorentina targata Rocco Commisso. Una finestra ricchissima di acquisti e di cessioni spalmate in due mesi circa. Quasi una rivoluzione tecnica portata avanti da Pradè, con un bilancio tra entrate ed uscite perfettamente in equilibrio, stando almeno alle cifre ufficiose che sono emerse. Nelle prossime schede il riepilogo delle operazioni principali.

NB: abbiamo considerato nel conteggio i pagamenti sicuri, comprendendo anche le quote dilazionate e gli obblighi di riscatto (non i diritti facoltativi). Il saldo è dunque da prendere come virtuale perchè non corrisponde ad un unico esercizio di bilancio.