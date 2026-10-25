Intervista doppia a Thuram e Zieliński
VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A
Marcus Thuram ha commentato così al termine della sfida con la Fiorentina:
La partita è lunga, si può vincere sempre. E oggi l'abbiamo dimostrato l'ennesima volta. Non mi fischiano i rigori? Strano, l'arbitro pensa che ho simulato. Anche a Bologna, ma sbagliare ci sta.
Zieliński ha commentato la vittoria contro la Fiorentina:
Quel pallone pesava tanto, ma ero tranquillo. Abbiamo vinto, conta questo e adesso bisogna continuare così. Troppe critiche? Ci saranno sempre, noi non ci pensiamo e continuiamo a fare bene.
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