Le parole dell'ex portiere dopo Inter-Fiorentina

Redazione VN
MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

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L'ex portiere, Walter Zenga, ha parlato a Sky Sport dopo il successo dell'Inter in rimonta contro la Fiorentina. Le sue parole:

Chivu oggi ha sofferto. Andare sotto in quel modo, dopo aver tenuto il pallino del gioco, ti dava la sensazione di non poterla recuperare. Poi ha deciso di affidarsi alle tre punte, mettendo dentro anche Lavelli, e i numeri parlano chiaro: 3.4 expected gol contro gli 0.24 della Fiorentina e 8 parate di De Gea... Tutti i numeri danno la sensazione di quella che è stata la partita, oltre alle due traverse di Carlos Augusto.

Sulla Fiorentina

Mi piacerebbe capire quali siano state le proteste della Fiorentina a fine partita, perché quel rigore c'era...
Zenga

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