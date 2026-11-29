Zaniolo e Lovric hanno commentato la vittoria sulla Fiorentina
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L'ex viola Nicolò Zaniolo è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro la Fiorentina:
La vittoria la cercavamo da tanto, stiamo lavorando tanto con l'allenatore. Oggi inizia il nostro campionato, siamo molto di più di quello che abbiamo fatto vedere fino adesso.
Successivamente è intervenuto anche Sandi Lovric, autore del gol che ha deciso la partita:
Un momento bellissimo, il gol mi mancava. Ma sono contento per la squadra, abbiamo fatto vedere il carattere.
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