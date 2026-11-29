Il tecnico dell'Udinese, Paolo Zanetti, ha commentato la sfida contro la Fiorentina
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Paolo Zanetti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue parole sulla vittoria dei suoi contro la Fiorentina:
È stata una bella giornata, incontravamo una squadra di qualità e dovevamo essere attenti. Nel primo tempo dovevamo essere sopra di 2/3 gol e se non lo fai nel finale rischi di buttare una partita vinta meritatamente. Noi abbiamo creato moltissimo e loro pochissimo: questo testimonia la giornata.
Zaniolo
Deve fare la differenza, senza avere il peso di fare tutto lui. Sta crescendo nel concetto di squadra. Poi i singoli vengono fuori. Questa squadra ha giocatori interessanti in tutti i reparti. Oggi siamo stati squadra e abbiamo sofferto fino alla fine.
Il momento
Quando sei ultimo in classifica devi buttare altro in campo oltre alla tecnica. Ci sono giocatori che hanno a cuore il nostro momento che non è finito. Questo è l'inizio di un percorso, ma la squadra risponde.
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