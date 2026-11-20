Francesco Velluzzi de La Gazzetta dello Sport è intervenuto a 30' minuto su Italia7 per analizzare il momento della Fiorentina, che riparte dopo la sosta con la sfida di Monza e la trasferta di Udine.

La sosta non è sempre un toccasana

Spesso si dice che le soste siano un toccasana. In realtà la maggior parte dei giocatori va via con le nazionali, e non è facile quando parte buona parte dei calciatori.

Monza, i tre punti sono un obbligo

Contro il Monza la Fiorentina ha bisogno dei tre punti. In questo momento ha solo un punto sopra la zona retrocessione e la classifica non fa dormire sonni tranquilli all’ambiente viola. Dopo le finali e gli anni in Europa la Fiorentina non ha bisogno di mettere i mattoni. Non è l’Udinese, che non fa l’Europa dal 2013. La Fiorentina deve stare nella parte sinistra della classifica.

I prossimi impegni

Il Monza gioca e ha ottima qualità nel reparto offensivo. In difesa invece barcolla, non ha ancora trovato la quadra. Dopo il Monza, la Fiorentina dovrà andare a Udine, dove i friulani giocheranno la 130ª partita della propria storia. Sarà una sfida tutt’altro che semplice per entrambe.