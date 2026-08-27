Quest'anno la rosa è forte, ha qualità e può offrire a Kean tante occasioni da gol

Redazione VN
Fabbian

VIDEO VN - Fabbian saluta la Fiorentina: l'uscita dal Viola Park

Furio Valcareggi, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, si è espresso sulla situazione riguardante la trattativa tra la Fiorentina e il Como per Moise Kean:

Sono sicuro che Kean rimarrà alla Fiorentina, nessuno può sostituirlo: a Roma ha giocato bene. Insieme a Pellegrino sarebbe un attacco molto forte. Mi fido di Paratici: se vende Kean deve prendere uno che costa anche più di lui. In ogni caso venderlo vuol dire farsi del male, senza di lui la Fiorentina non è più forte.

La squadra

Quest'anno la rosa è forte, ha qualità e può offrire a Kean tante occasioni da gol. Lui è un bomber clamoroso, un giocatore importante che gioca bene. Di fronte a 40 milioni la Fiorentina deve tenerlo. I soldi che guadagna e gli hanno proposto li valeva.
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