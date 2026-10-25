Marcus Thuram ha commentato il mancato fischio dell'arbitro sul contatto con Viery

Redazione VN
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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Marcus Thuram è tornato a parlare del mancato fischio da parte dell'arbitro sul contatto in area di rigore con Viery. Il suo commento:

Ho esultato tanto anche per il rigore? Sì. È strano perché ogni volta l'arbitro pensa che ho simulato, ho preso giallo a Bologna e hanno detto che era rigore. Oggi ancora. L'errore ci sta, io devo continuare a puntare l'avversario, poi fischieranno il rigore come è successo oggi alla fine.
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