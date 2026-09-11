Mister Bruno Tedino ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha analizzato il cambio nella panchina viola e le caratteristiche di Brescianini, sottolineando le qualità del centrocampista.
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Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, mister Bruno Tedino ha affrontato il tema del cambio di allenatore:
Paratici l’ho conosciuto nel 99’ e già da giocatore ragionava da dirigente, quindi parliamo di una persona molto applicata e molto lungimirante, e probabilmente la scelta dell’allenatore è stata presa per fare un calcio, per così dire, differente. Paolo Vanoli ha fatto un’impresa importante in una piazza difficile, con una situazione veramente traumatica, avevamo già allora affermato come meritasse assolutamente una chance di guidare la Fiorentina. Poi è stato ingaggiato Grosso, che è una persona molto capace e molto intelligente dal punto di vista tattico, ma Paolo già meritava una conferma.
Sul mercato
Sono arrivati degli ottimi acquisti, importanti dal punto di vista dei nomi e anche delle qualità, chiaramente, in un sistema di gioco da collaudare, e questo non è stato possibile perché chiaramente i risultati sono stati negativi. Appena tre giornate, mi sembrano un periodo troppo breve per dire che un allenatore debba fare le valigie.
Su Brescianini
È un giocatore particolare, deve avere campo davanti, non è tanto un giocatore costruttore, è più un giocatore da inserimento, con grande qualità nel concludere l’azione, un giocatore molto intelligente che ha anche un’ottima abilità di testa. Dentro l’area di rigore ha parecchi gol a disposizione.
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