Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, mister Bruno Tedino ha affrontato il tema del cambio di allenatore:

Sono arrivati degli ottimi acquisti, importanti dal punto di vista dei nomi e anche delle qualità, chiaramente, in un sistema di gioco da collaudare, e questo non è stato possibile perché chiaramente i risultati sono stati negativi. Appena tre giornate, mi sembrano un periodo troppo breve per dire che un allenatore debba fare le valigie.