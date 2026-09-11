Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha parlato del momento della Fiorentina, soffermandosi sull’impatto di Vanoli nello spogliatoio e sulla necessità di avere più leader in rosa.
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Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Gianfranco Monti, commentando il momento della Fiorentina:
Si vedeva che in campo mancava il dialogo, non c’era coesione tra di loro, ma non perché non si stessero simpatici o meno, bensì perché mancava realmente una connessione di gioco. Vanoli, da quello che mi risulta, con amici comuni che lo conoscono molto bene, la sua vera grande forza è quella dello spogliatoio, di entrarci e cercare di creare un gruppo. L’anno scorso, i primi due mesi non sono stati meravigliosi, solo successivamente, da gennaio, ha cominciato a ingranare. Questa volta conosce la piazza, che di certo non lo contesterà e anzi lo proteggerà, e nello spogliatoio qualche ragazzo suo è ancora presente. La nota positiva è questa: è un allenatore che è riesce a entrare subito nello spogliatoio.
Sul Mercato:
Sono stati presi tanti giocatori, bellissimi giocatori, però troppo giovani. Mi va bene un’ossatura così, ma servivano dei pezzi per appoggiarsi, come per esempio Brozović a centrocampo, che poteva essere un leader. Quando Borja giocava nell’Inter, mi ha parlato di un calciatore di un carattere stratosferico. Ci vogliono questi giocatori che non hanno paura della tensione, che danno quella carica in più che in questo momento alla Fiorentina fa comodo.Scarica la nuova app Viola News
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