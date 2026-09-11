Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Gianfranco Monti, commentando il momento della Fiorentina:

Si vedeva che in campo mancava il dialogo, non c’era coesione tra di loro, ma non perché non si stessero simpatici o meno, bensì perché mancava realmente una connessione di gioco. Vanoli, da quello che mi risulta, con amici comuni che lo conoscono molto bene, la sua vera grande forza è quella dello spogliatoio, di entrarci e cercare di creare un gruppo. L’anno scorso, i primi due mesi non sono stati meravigliosi, solo successivamente, da gennaio, ha cominciato a ingranare. Questa volta conosce la piazza, che di certo non lo contesterà e anzi lo proteggerà, e nello spogliatoio qualche ragazzo suo è ancora presente.