La Juventus esce dal Franchi con un pareggio, che non lascia soddisfatto l'ambiente bianconero. Anche l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi, ontervenuto a Pressing, ha analizzato la situazione:

"Non hanno fame, non sono ossessionati. Non puoi prendere un goal del genere. Nessuno va a marcarlo. Se i difensori non si trovano bene a difendere a zona, non possono bussare alla porta di Spalletti e dire: 'Mister, possiamo cambiare?'. Si fa se si ha un po' di personalità"

Il pari: "Pari come la sconfitta per la Juve? Sì, ha il sapore di una sconfitta, questa partita con la Fiorentina è il riassunto di questo inizio di stagione della Juve. Una squadra poco feroce, a livello difensivo, perché prende l'ennesimo goal come quello fatto da Pellegrino: lui salta bene. è forte di testa, ma non lo marca nessuno"