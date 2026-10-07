Ubaldo Scanagatta analizza la sfida tra Genoa e Fiorentina e gli effetti della lunga sosta, con un dubbio sulla presenza di Mastantuono.
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Ubaldo Scanagatta, esperto di tennis e grande tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida tra Genoa e Fiorentina
Per Mastantuono saranno state grandi emozioni essere presente alla partita di ieri sera, però sorge la domanda: sarà in grado di giocare sabato contro il Genoa? La sosta così lunga è un'incognita; c'è chi si allena un modo e chi in un altro, ma molto dipende dal polso dell'allenatore. Sicuramente De Rossi avrà spronato al massimo i suoi giocatori, se non conquista almeno un punto rischia seriamente l'esonero. A Vanoli puoi dire di tutto ma non che non si impegni; avrà cercato di allenare al massimo i suoi giocatori. Non posso essere né ottimista né pessimista.
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