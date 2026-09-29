Arriveranno sfide toste, a partire dal Genoa
Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola
Ubaldo Scanagatta, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, si è espresso sul momento della Fiorentina con un occhio al calendario:
Mi ha fatto molto piacere vedere sia Fagioli che Kayode. Poi c'è un po' di rimpianto perché spesso ci siamo fatti soffiare i giocatori giovani sotto al naso. Ha personalità e gesti tecnici non banali. In alcuni momenti poi mi ha deluso, si era un po' intimidito: penso che buona colpa fosse dell'allenatore che non lo spronava a rischiare.
Fagioli
Fagioli fa parte di quei giocatori che non riescono ad essere continui. Fanno alcune partite brillanti nella quale tutta la squadra gira. Arthur era uno di quelli. Fagioli ha bisogno di fiducia, di credere in sé stesso. Fino a un mese fa molti volevano mandarlo via.
Il calendario
Arriveranno sfide toste, a partire dal Genoa. De Rossi è quasi un miracolato, ancora non l'hanno cacciato. Troveremo una squadra agguerrita e stimolata.
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