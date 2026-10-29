Fiorentina ed Atalanta non possono più sbagliare, anche se Sarri è in emergenza piena
Maurizio Sarri vuole una svolta per la sua Atalanta. Le dichiarazioni del tecnico a Dazn:
"Vedendo i dati, fisicamente stiamo bene, poi è chiaro che siamo in difficoltà per le tante assenze. Vediamo questo accavallarsi di partite dove ci porterà, speriamo di farcela. Krstovic è un generoso, spende tutto, se non ce la fa abbiamo De Ketelaere che può fare la punta. Siamo due squadre che hanno tante pronlematiche, loro sono tecnici, e vista la necessità di punti sarà una battaglia dura"
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