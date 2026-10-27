Le parole di Ciccio Graziani sul futuro di Maurizio Sarri
VN - Difesa da incubo, Fiorentina tra le peggiori d'Europa
Giovedì al Franchi arriva l'Atalanta e Ciccio Graziani ha espresso la propria opinione su Maurizio Sarri. Le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva:
Contro il Frosinone i tifosi dell'Atalanta hanno fischiato la squadra e l'allenatore che è a rischio. La Dea è in difficoltà sia sul piano del gioco che dei risultati. Ma non è facile assorbire così rapidamente un cambio dal 3-5-2 al 4-3-3.
Fiorentina-Atalanta
Se l'Atalanta dovesse perdere contro la Fiorentina ci potrebbe essere un cambio in panchina. Ma la società non sbaglierebbe nel continuare a dare fiducia a Sarri. Solo così, nei prossimi mesi, possiamo vedere una squadra diversa.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Obiettivi mercato
Fiorentina su un difensore dello Sporting Charleroi: prezzo e concorrenza
Infortuni
Pongracic, i risultati degli esami strumentali: c'è lesione. Quanto starà fuori
Gli opinionisti
E l'Atalanta? Sarri non se la passa tanto meglio di Vanoli (anzi)
Radio e tv
Cassano: "Prima era colpa di Pradè, e ora? Con Mastantuono stanno sbagliando"
Altre news
Presidenza FIGC, scontro Malagò-Galliani: lo schieramento della Fiorentina
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti