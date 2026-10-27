Le parole di Ciccio Graziani sul futuro di Maurizio Sarri

Redazione VN
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Giovedì al Franchi arriva l'Atalanta e Ciccio Graziani ha espresso la propria opinione su Maurizio Sarri. Le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva:

Contro il Frosinone i tifosi dell'Atalanta hanno fischiato la squadra e l'allenatore che è a rischio. La Dea è in difficoltà sia sul piano del gioco che dei risultati. Ma non è facile assorbire così rapidamente un cambio dal 3-5-2 al 4-3-3.

Fiorentina-Atalanta

Se l'Atalanta dovesse perdere contro la Fiorentina ci potrebbe essere un cambio in panchina. Ma la società non sbaglierebbe nel continuare a dare fiducia a Sarri. Solo così, nei prossimi mesi, possiamo vedere una squadra diversa.
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