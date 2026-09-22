Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha analizzato il pareggio del Napoli al Franchi:

A Firenze gli azzurri hanno disputato una partita controversa, non giocata bene ma neppure male. La Fiorentina appare sicuramente più tonica con Vanoli rispetto alla gestione Grosso. Non è più la squadra reduce da tre sconfitte consecutive

Secondo il giornalista, il Napoli presenta ancora diversi problemi:

Allegri è stato rassicurato sul fatto che la situazione verrà corretta a gennaio, se ci saranno ancora prospettive di Champions League. Il rendimento e l’affidabilità di alcuni giocatori non sono all’altezza, come si è visto anche contro la Fiorentina: Lang, Neres, Lucca e De Bruyne